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15:15   20 Июля 2020
Политика

Путин определился с кандидатурой на пост врио главы Хабаровского края

Путин определился с кандидатурой на пост врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин определился с кандидатурой на должность врио губернатора Хабаровского края. Пост займет депутат Государственной думы Михаил Дегтярев.

Путин в ходе видеоконференции предложил Дегтяреву возглавить Хабаровский край. Депутат поблагодарил российского главу за доверие и выразил готовность немедленно прибыть в регион.

Президент сообщил Дегтяреву, что новая работа потребует полной отдачи сил и демонстрации навыков и талантов.

"Это работа в прямом смысле в интересах людей", — отметил Путин.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #хабаровский край #дегтярев

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