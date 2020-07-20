Президент России Владимир Путин определился с кандидатурой на должность врио губернатора Хабаровского края. Пост займет депутат Государственной думы Михаил Дегтярев.

Путин в ходе видеоконференции предложил Дегтяреву возглавить Хабаровский край. Депутат поблагодарил российского главу за доверие и выразил готовность немедленно прибыть в регион.

Президент сообщил Дегтяреву, что новая работа потребует полной отдачи сил и демонстрации навыков и талантов.