Супруга убитого предпринимателя рассказала о конфликте с Фургалом

Сергей Фургал недостоин быть губернатором Хабаровского края, заявила журналистам Лариса Зоря. Ее супруг был убит перед финальным заседанием суда, который должен был разрешить конфликт предпринимателя с будущим главой региона.

Конфликт между Сергеем Фургалом и Евгением Зорей произошел в 2004 году. Бизнесмен приобрел предприятие, которое ранее использовал будущий губернатор. Вначале, по воспоминаниям супруги погибшего предпринимателя, вопрос о принадлежности завода решался на личных встречах. Только после этого начался суд. Однако Евгений Зоря был убит перед последним заседанием, сообщает RT.

Задержание губернатора Хабаровского края произошло 9 июля. Сотрудники правоохранительных органов имеют неопровержимые доказательства причастности Фургала к ряду убийств, произошедших на Дальнем Востоке в 2004-2005 годах. Следователи считают, что преступления совершались на фоне продвижения Фургалом и его соучастниками личных коммерческих интересов.