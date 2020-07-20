Арестованный по подозрению в организации убийств глава Хабаровского края Сергей Фургал отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента

Фургала задержали 9 июля. Губернатор Хабаровского края был направлен в Москву для следственных мероприятий, в настоящее время он арестован. 20 июля президент РФ подписал указ об отставке губернатора в связи с утратой доверия.

Следователи полагают, что Фургал может быть организатором нескольких громких убийств, произошедших на Дальнем Востоке в 2004-2005 годах. Кроме того, он может быть замешан еще в девяти различных преступных эпизодах, которые связывают с деятельностью ОПГ. Другие подозреваемые также задержаны и дают показания.