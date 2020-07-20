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15:08   20 Июля 2020
Общество

Фургал отправлен в отставку в связи с утратой доверия

Фургал отправлен в отставку в связи с утратой доверия

Арестованный по подозрению в организации убийств  глава Хабаровского края Сергей Фургал отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента

 Фургала задержали 9 июля. Губернатор Хабаровского края был направлен в Москву для следственных мероприятий, в настоящее время он арестован. 20 июля президент РФ подписал указ об отставке губернатора в связи с утратой доверия.

Следователи полагают, что Фургал может быть организатором нескольких громких убийств, произошедших на Дальнем Востоке в 2004-2005 годах. Кроме того, он может быть замешан еще в девяти различных преступных эпизодах, которые связывают с деятельностью ОПГ. Другие подозреваемые также задержаны и дают показания.

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Автор: Борис Нестеров
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