Стало известно о секретной телеграмме, полученной Фургалом от Жириновского

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский отправил арестованному губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу секретную телеграмму.

Арестованный по подозрению в организации преступлений глава дальневосточного региона узнал из телеграммы о митингах в свою поддержку. О наличии документа и его содержании общественности рассказал адвокат Фургала Борис Кожемякин, через которого и было передано письмо.

По словам юриста, сам Фургал не пересказывал подробно содержание телеграммы, однако из его слов стало понятно, что арестованный чиновник знает о происходящих выступлениях в Хабаровском крае. По словам Кожемякина, Фургал высказал свое отношение к митингам.