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15:03   20 Июля 2020
Политика

Стало известно о секретной телеграмме, полученной Фургалом от Жириновского

Стало известно о секретной телеграмме, полученной Фургалом от Жириновского

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский отправил арестованному губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу секретную телеграмму.

Арестованный по подозрению в организации преступлений глава дальневосточного региона узнал из телеграммы о митингах в свою поддержку. О наличии документа и его содержании общественности рассказал адвокат Фургала Борис Кожемякин, через которого и было передано письмо.

По словам юриста, сам Фургал не пересказывал подробно содержание телеграммы, однако из его слов стало понятно, что арестованный чиновник знает о происходящих выступлениях в Хабаровском крае. По словам Кожемякина, Фургал высказал свое отношение к митингам.

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Автор: Василий Пименов
#жириновский #телеграмма #фургал

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