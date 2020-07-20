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17:58   20 Июля 2020
Россия

Из депутатов в губернаторы. Как Дегтяреву стать своим в Хабаровске

Из депутатов в губернаторы. Как Дегтяреву стать своим в Хабаровске

Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев назначен врио губернатора Хабаровского края. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, одновременно освободив экс-губернатора региона Сергея Фургала от должности в связи с утратой доверия.

Предложение возглавить регион Путин озвучил Дегтяреву по видеосвязи.

«Вы — инженер, но в то же время человек, который много лет успешно занимается общественной деятельностью. Михаил Николаевич, есть для вас очень ответственная, очень важная и нужная стране работа: я хочу предложить Вам возглавить Хабаровский край. <…> Это потребует от Вас полной отдачи сил и демонстрации ваших навыков, способностей и талантов».

Дягтерев поблагодарил президента за доверие и заявил, что готов к немедленному вылету в Хабаровск. Он подчеркнул, что на повестке стоят вопросы устойчивой работой правительства Хабаровского края, подготовки к отопительному сезону, а также борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Из депутатов в губернаторы. Как Дегтяреву стать своим в Хабаровске

Дягтереву 39 лет, он — уроженец Самары, по образованию — инженер: окончил факультет двигателей летательных аппаратов Самарского государственного аэрокосмического университета, после получил специальность менеджера.

В ЛДПР — с 2005 года. С 2016 года и до сегодняшнего дня возглавлял думский комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Управленческие амбиции Дягтерева проявлялись еще в 2013 и 2018 годах, когда он баллотировался на пост мэра Москвы. Сейчас политик проходит обучение на третьем потоке Программы развития кадрового управленческого резерва, проще говоря — «школы губернаторов», запущенной в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС, Высшей школы экономики и Корпоративного университета «Сбербанка».

Безусловный плюс такого кадрового решения в том, что регион останется за либерал-демократами, отметила политолог Наталия Елисеева в интервью корреспонденту «Политики Сегодня». Тут можно отметить своеобразную преемственность: бывший губернатор Фургал — тоже функционер ЛДПР, и вот регион вновь окажется под шефством члена партии.

«Одно из самых основных преимуществ Дегтярева в том, что он из ЛДПР и регион остается за этой партией. То есть если бы это был кандидат от другой партии, то к нему бы отношение было гораздо хуже», — отметила эксперт.

Кроме того, у Дягтерева, политика со стажем, есть возможность стать успешным краевым главой. Главное, выбрать правильную стратегию общения с населением, подчеркнула Елисеева.

«Сейчас абсолютно все зависит от Дегтярева. Если он сейчас начнет с диалога, с погружения в ситуацию на местах, непосредственно начнет работать на территории, то у него есть все шансы завоевать доверие население и уже в дальнейшем успешно управлять регионом. В первую очередь, ему нужно будет налаживать коммуникацию: с представителями местного бизнеса, местными чиновниками, с народом. Если активно начнет работать в поле, общаться с населением, то это повысит его шансы на принятие, доверие и нормальную работу без каких-либо протестов», — объяснила политолог.

Сейчас Дягтереву, как управленцу-новичку, важно соблюсти определенные правила, считает Елисеева. Если он придет и начнет устанавливать новые порядки, то проблем с его восприятием местными жителями и позиционированием как нового главы не избежать.

«А если он придет и с уважением будет говорить с людьми, будет учитывать мнение разных общественных групп, то у него действительно есть все шансы стать хорошим губернатором. Если он выдержит это испытание, то его ждет большое политическое будущее», — заключила Елисеева.

Из депутатов в губернаторы. Как Дегтяреву стать своим в Хабаровске

В ЛДПР назначение Дегтярева приняли с воодушевлением. Лидер фракции Владимир Жириновский в своем обращении к Владимиру Путину поблагодарил президента за доверие.

«Мы рассчитывали, что сохраним за собой все три наших региона. Тем более этого просили сами хабаровчане, чтобы новым главой региона был не москвич и представитель ЛДПР. Так и есть, он депутат Госдумы от нашей партии и родом из Самары», — написал политик в своем Telegram-канале.

Однопартиец Дегтярева, экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, возглавлял регион с сентября 2018 года. 9 июля его задержали по подозрению в организации заказных убийств, а позже предъявили обвинения в преступных эпизодах 2004-2005 годов. Фургал оставался губернатором вплоть до назначения нового врио главы Хабаровского края.

Ожидается, что Михаила Дегтярева представят в регионе уже 21 июля.

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Автор: Тимофей Булочкин
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