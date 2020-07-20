Песков заявил об отсутствии подписанного указа о назначении врио главы Хабаровского края

Указ о назначении врио губернатора Хабаровского края в настоящий момент не подписан. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-служба ЛДПР сообщила, что назначение губернатора Хабаровского края может произойти в понедельник. Журналисты поинтересовались у Пескова, определился ли президент РФ Владимир Путин с кандидатурой на этот пост.