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14:26   20 Июля 2020
Политика

Песков заявил об отсутствии подписанного указа о назначении врио главы Хабаровского края

Песков заявил об отсутствии подписанного указа о назначении врио главы Хабаровского края

Указ о назначении врио губернатора Хабаровского края в настоящий момент не подписан. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-служба ЛДПР сообщила, что назначение губернатора Хабаровского края может произойти в понедельник. Журналисты поинтересовались у Пескова, определился ли президент РФ Владимир Путин с кандидатурой на этот пост.

"Вы знаете, что мы никогда не анонсируем подписание президентом указов, мы информируем вас об уже подписанных указах. По состоянию на сейчас каких-либо указов не подписано", — ответил Песков.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #песков #хабаровский край

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