Путин согласился с переносом "Бессмертного полка" на 2021 год

Президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен с переносом шествия "Бессмертного полка" на 2021 год. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Путин одобрил решение организаторов о переносе "Бессмертного полка". В 2021 году шествие пройдет широко и мощно, отметил глава государства в публикации ТАСС.

Президент РФ считает правильным решение организаторов о переносе мероприятия на следующий год. Шествие "Бессмертного полка" планируется в 2021 году. Акция пройдет красиво и по достоинству, упомянул глава государства. во время общения с рабочими завода "Залив" в Керчи.