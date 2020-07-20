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14:18   20 Июля 2020
Общество

Путин согласился с переносом "Бессмертного полка" на 2021 год

Путин согласился с переносом "Бессмертного полка" на 2021 год

Президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен с переносом шествия "Бессмертного полка" на 2021 год. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Путин одобрил решение организаторов о переносе "Бессмертного полка". В 2021 году шествие пройдет широко и мощно, отметил глава государства в публикации ТАСС.

Президент РФ считает правильным решение организаторов о переносе мероприятия на следующий год. Шествие "Бессмертного полка" планируется в 2021 году. Акция пройдет красиво и по достоинству, упомянул глава государства. во время общения с рабочими завода "Залив" в Керчи.

 

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #путин #перенос #2021

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