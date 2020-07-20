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14:03   20 Июля 2020
Политика

Генпрокуратура включила семь зарубежных НКО в список нежелательных

Генпрокуратура включила семь зарубежных НКО в список нежелательных

Генпрокуратура РФ приняла решение признать семь иностранных неправительственных организаций нежелательными на территории России.

Среди признанных Генеральной прокуратурой России нежелательными оказались шесть американских и одна британская неправительственная организация. Большинство из них связано с сектой "Фалуньгун", которая запрещена на материковом Китае, но широко известна в Гонконге. Об этом сообщает ТАСС.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что признанные нежелательными организации представляют угрозу для безопасности РФ. Информация о признании деятельности данных организаций нежелательной на территории России была направлена в Минюст.

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Автор: Ирина Большунова
#генпрокуратура #нко

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