Генпрокуратура РФ приняла решение признать семь иностранных неправительственных организаций нежелательными на территории России.

Среди признанных Генеральной прокуратурой России нежелательными оказались шесть американских и одна британская неправительственная организация. Большинство из них связано с сектой "Фалуньгун", которая запрещена на материковом Китае, но широко известна в Гонконге. Об этом сообщает ТАСС.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что признанные нежелательными организации представляют угрозу для безопасности РФ. Информация о признании деятельности данных организаций нежелательной на территории России была направлена в Минюст.