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14:02   20 Июля 2020
Армия

Кнутов указал на важность выхода продолжения российского фильма "Шугалей"

Кнутов указал на важность выхода продолжения российского фильма "Шугалей"

Вторая часть российского фильма "Шугалей" о похищении террористами в Ливии социологов из РФ вновь поднимет эту проблему и поспособствует их освобождению, считает директор музея войск ПВО, военный историк Юрий Кнутов.

Российские ученые Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены осенью прошлого года террористами в Ливии и до сих пор незаконно удерживаются боевиками, которые не предъявили россиянам обвинения. Эти события стали основой для российского фильма "Шугалей", а также его продолжения, которое должно выйти на экраны в сентябре этого года.

Кнутов указал на важность выхода продолжения российского фильма "Шугалей"

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии представляет собой вооруженные группировки, проповедующие радикальный Ислам, напомнил Кнутов в беседе с "ПолитЭксперт". Он подчеркнул, что ООН поддерживает преступный режим Файеза Сарраджа, а значит и радикальных исламистов.

Продолжение фильма "Шугалей" привлечет внимание мировой общественности к проблеме похищенных социологов, отметил эксперт. Он подчеркнул, что обязательно посмотрит сиквел.

"Эту проблему нужно периодически поднимать для того, чтобы не забывали о наших гражданах, и чтобы предпринимались серьезные шаги для того, чтобы вызволить их из того заключения, в котором они оказались несправедливо", — констатировал Кнутов.

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Автор: Яна Либерман
#россия #ливия #фильм #пнс #Шугалей #суэйфан

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