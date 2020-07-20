Вторая часть российского фильма "Шугалей" о похищении террористами в Ливии социологов из РФ вновь поднимет эту проблему и поспособствует их освобождению, считает директор музея войск ПВО, военный историк Юрий Кнутов.

Российские ученые Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены осенью прошлого года террористами в Ливии и до сих пор незаконно удерживаются боевиками, которые не предъявили россиянам обвинения. Эти события стали основой для российского фильма "Шугалей", а также его продолжения, которое должно выйти на экраны в сентябре этого года.

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии представляет собой вооруженные группировки, проповедующие радикальный Ислам, напомнил Кнутов в беседе с "ПолитЭксперт". Он подчеркнул, что ООН поддерживает преступный режим Файеза Сарраджа, а значит и радикальных исламистов.

Продолжение фильма "Шугалей" привлечет внимание мировой общественности к проблеме похищенных социологов, отметил эксперт. Он подчеркнул, что обязательно посмотрит сиквел.