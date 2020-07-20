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13:52   20 Июля 2020
Политика

Песков: Кремль заинтересован в выполнении Минских соглашений

Песков: Кремль заинтересован в выполнении Минских соглашений

Кремль заинтересован в выполнении президентом Украины Владимиром Зеленским обязательств Киева по минским договоренностям. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Конечно, нам бы хотелось, чтобы президент Зеленский выполнил те обязательства, которые несет Украина по Минским соглашениям", — сообщил Песков в ходе беседы с журналистами.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Зеленского позвонить президенту РФ Владимиру Путину. Журналисты спросили мнение Пескова на этот счет, пишет РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера ответил, что звонить Путину "совершенно необязательно".

Телеканал "360" сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров призвал ЕС повлиять на Украину для исполнения Минских соглашений.

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Автор: Ирина Большунова
#кремль #минские соглашения #зеленский

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