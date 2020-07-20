Политолог Форманчук: Киеву не выгодно раскрывать убийство Шеремета

Убийство известного журналиста Павла Шеремета до сих пор остается нераскрытым, потому что это выгодно украинской власти. Такое мнение «Политике сегодня» высказал заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.

«Пока украинский националистический класс находится у власти в стране, он не позволит раскрыть все эти преступления. Он базируется на принципах украинского интегрального национализма, а в его основе лежит ненависть ко всему русскому и к России, как к государству. Такие убийства находятся под табу с точки зрения раскрытия и отложены в долгий ящик», — заявил он.

Павел Шеремет известен сразу в трех странах — в России, Украине и Белоруссии. Он работал на Первом канале, в интернет-издании «Украинская правда», а также на «Радио Вести». Шеремет погиб 20 июня 2016 года в Киеве в результате взрыва машины. Виновные в убийстве журналиста до сих пор не найдены.

По словам политолога, Павел Шеремет был неоднозначной фигурой, поэтому до сих пор тяжело определить, кому именно было выгодно его убийство.

«С одной стороны, в одно время он был ближе к националистам, но он был неудобен и для них тоже. Поэтому он вел себя достаточно независимо. Поэтому сложно понять, кому он мог помешать. Я думаю, здесь не обошлось без тех сил, которые олицетворяют собой второй Евромайдан», — высказал свое мнение эксперт.

Убийство журналиста и другие подобные преступления не будут раскрыты ближайшие десять лет, уверен Александр Форманчук. Эксперт допустил, что нераскрытое убийство дискредитирует власти Украины в глазах Запада, однако, Киев давно не переживает за свой политический имидж.

«Она, как государство, не представляет интереса, в том числе и для Запада. Только как плацдарм нагнетания политики против России. Но даже западные страны уже устали от внутренних украинских разборок», — объяснил политолог.

По словам эксперта, Украина является территорией военных конфликтов, поэтому никогда не будет принята в Евросоюз.

«Запад никогда не возьмет их на содержание и не будет подключать свои структуры. А на все эти преступления он смотрит сквозь пальцы, потому что Украина уже сильно себя дискредитировала», — считает Форманчук.

Убийство Павла Шеремета — не единственное громкое преступление на Украине, связанное с деятельностью журналистов. 16 сентября 2000 года в Киеве был похищен основатель интернет-издания «Украинская правда» Георгий Гонгадзе. В ноябре того же года в лесополосе неподалеку от Киева был обнаружен обезглавленный труп. Позднее экспертиза установила, что останки принадлежали именно Гогнадзе. Кроме этого, 16 апреля 2015 года в Киеве возле своего дома был расстрелян писатель и журналист Олесь Бузина. Его убийцы не наказаны до сих пор.

Форманчук уверен, что убийства журналистов — звенья цепи расправ над наиболее яркими личностями, которые угрожали установившемуся в Киеве постмайданному режиму.