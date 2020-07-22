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8:24   22 Июля 2020
Общество

Историк Понасенков увидел нацистский след в названии движения BLM

Историк Понасенков увидел нацистский след в названии движения BLM

Русский язык дает возможность трактовать название-лозунг движения Black Lives Matter по-разному, например, «жизни темнокожих имеют значение» или «жизни чернокожих важны». Однако историк Евгений Понасенков видит связь активистов с нацистами.

«То, что они сейчас говорят "жизни черных превыше всего", это дословно знаете откуда? "Германия превыше всего" — это лозунг нацистов. Это движение Black Lives Matter полностью списано из учебника истории про нацизм, про гитлеризм», — заявил публицист в беседе с «Политикой сегодня».

Собеседник ПС говорит о фразе «Deutschland über alles» — строке из «Песни немцев», которая также известна как «Песнь Германии» или «Гофманско-гайдановская песнь». Ее написали в середине 19 века, а в 1922 году рейхспрезидент Германии Фридрих Эберт объявил произведение гимном. Во времена Третьего рейха исполнялась только первая строфа, где дважды повторяется «Германия превыше всего».

Историк Понасенков увидел нацистский след в названии движения BLM

Есть несколько способов решить проблему этого протестного движения, уверен Понасенков. О первом – признать BLM террористической организацией – «Политика сегодня» писала ранее. Второй – разъехаться в разные стороны.

«Вот мы живем в России, и мы что делаем [если нам не нравится жить в стране]? Мы берем визу туристическую, рабочую или оформляем документы на иммиграцию в связи с чем-то очень конкретным, например, что мы очень любим Запад, его принципы, эстетику, и переезжаем. Если на этих основаниях, точнее, на общих основаниях, а не на том, что негры лучше белых, они захотят переехать из Африки в какую-то белую страну, то пожалуйста. Никаких проблем нет абсолютно. Но не надо негров ставить выше других», — пояснил собеседник ПС.

Историк считает, что с активистами BLM невозможно ужиться. Именно поэтому он предлагает такое радикальное решение проблемы.

«Я вам говорю научные выводы, они могут казаться нелегкими, а легких здесь не бывает, ситуация настолько запущена. <…> С каждым годом вы будете понимать, что мой прогноз – единственный возможный вариант.  Только разъезжаться», — заключил Понасенков.

Историк Понасенков увидел нацистский след в названии движения BLM

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Автор: Тимофей Булочкин
#сша #нацизм #протесты #расизм

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