Историк Понасенков увидел нацистский след в названии движения BLM

Русский язык дает возможность трактовать название-лозунг движения Black Lives Matter по-разному, например, «жизни темнокожих имеют значение» или «жизни чернокожих важны». Однако историк Евгений Понасенков видит связь активистов с нацистами.

«То, что они сейчас говорят "жизни черных превыше всего", это дословно знаете откуда? "Германия превыше всего" — это лозунг нацистов. Это движение Black Lives Matter полностью списано из учебника истории про нацизм, про гитлеризм», — заявил публицист в беседе с «Политикой сегодня».

Собеседник ПС говорит о фразе «Deutschland über alles» — строке из «Песни немцев», которая также известна как «Песнь Германии» или «Гофманско-гайдановская песнь». Ее написали в середине 19 века, а в 1922 году рейхспрезидент Германии Фридрих Эберт объявил произведение гимном. Во времена Третьего рейха исполнялась только первая строфа, где дважды повторяется «Германия превыше всего».

Есть несколько способов решить проблему этого протестного движения, уверен Понасенков. О первом – признать BLM террористической организацией – «Политика сегодня» писала ранее. Второй – разъехаться в разные стороны.

«Вот мы живем в России, и мы что делаем [если нам не нравится жить в стране]? Мы берем визу туристическую, рабочую или оформляем документы на иммиграцию в связи с чем-то очень конкретным, например, что мы очень любим Запад, его принципы, эстетику, и переезжаем. Если на этих основаниях, точнее, на общих основаниях, а не на том, что негры лучше белых, они захотят переехать из Африки в какую-то белую страну, то пожалуйста. Никаких проблем нет абсолютно. Но не надо негров ставить выше других», — пояснил собеседник ПС.

Историк считает, что с активистами BLM невозможно ужиться. Именно поэтому он предлагает такое радикальное решение проблемы.