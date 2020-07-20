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13:19   20 Июля 2020
Экономика

Автолюбителей обяжут подтверждать прохождение техосмотра с августа

Автолюбителей обяжут подтверждать прохождение техосмотра с августа

Изменения в системе штрафов и тарифов для автолюбителей вступят в силу с августа текущего года. Теперь водители должны будут предоставить информацию о прохождении техосмотра, в ином случае им может быть назначен штраф.

Раньше предоставлять данные диагностической карты для определения прохождения техосмотра были обязаны водители общественного транспорта и грузовых машин. Теперь требование распространят и на простых автолюбителей. Отсутствие информации о техосмотре является основанием для штрафа в размере 2 тыс. рублей.

При этом от автолюбителя не будут требовать постоянно возить документы с собой — вся информация будет доступна сотрудникам полиции через базу данных, сообщает ФАН со ссылкой на юриста Павла Уткина.Также новые правила будут введены в ценообразование страховых полисов ОСАГО. Для физлиц стоимость страхования изменится на 10%.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #пдд #автомобили #штрафы #техосмотр

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