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13:00   20 Июля 2020
Политика

Песков: в ближайшее время Путин не поедет в Хабаровск

Песков: в ближайшее время Путин не поедет в Хабаровск

Президент России Владимир Путин не планирует в ближайшее время посетить Хабаровск. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, в ближайшее время такая поездка не запланирована. При этом Песков добавил, что у Путина всегда есть большое желание и потребность общаться с людьми.

9 июля сотрудники СК и ФСБ задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Политика обвиняют в организации ряда убийств в 2000-х годах. Жертвами главы региона становились в основном предприниматели. Сам Фургал не признает себя виновным.

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Автор: Яна Либерман
#путин #песков #хабаровск

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