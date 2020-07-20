Песков: в ближайшее время Путин не поедет в Хабаровск

Президент России Владимир Путин не планирует в ближайшее время посетить Хабаровск. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, в ближайшее время такая поездка не запланирована. При этом Песков добавил, что у Путина всегда есть большое желание и потребность общаться с людьми.

9 июля сотрудники СК и ФСБ задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Политика обвиняют в организации ряда убийств в 2000-х годах. Жертвами главы региона становились в основном предприниматели. Сам Фургал не признает себя виновным.