Пираты захватили топливный танкер Curacao Trader в Гвинейском заливе два дня назад. На борту среди заложников есть россияне, сообщили в посольстве РФ в Гвинее.

Стало известно, что на нем находились 19 моряков: русские и украинцы. В плен к пиратам попали 13 человек. Семеро из захваченных в плен пиратами в Гвинейском заливе моряков судна Curacao Trader — граждане РФ.

После нападения корабль дрейфовал с ограниченными возможностями функционирования. На помощь морякам отправили находившееся неподалеку судно Frio Chikuma.