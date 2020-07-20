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12:58   20 Июля 2020
Происшествия

На захваченном пиратами в Гвинейском заливе судне находятся семеро россиян

На захваченном пиратами в Гвинейском заливе судне находятся семеро россиян

Пираты захватили топливный танкер Curacao Trader в Гвинейском заливе два дня назад. На борту среди заложников есть россияне, сообщили в посольстве РФ в Гвинее.

Стало известно, что на нем находились 19 моряков: русские и украинцы. В плен к пиратам попали 13 человек. Семеро из захваченных в плен пиратами в Гвинейском заливе моряков судна Curacao Trader — граждане РФ. 

После нападения корабль дрейфовал с ограниченными возможностями функционирования. На помощь морякам отправили находившееся неподалеку судно Frio Chikuma.

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Автор: Яна Либерман
#танкер #россияне #плен #пираты #гвинейский залив #Curacao Trader

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