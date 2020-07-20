Песков развенчал миф о вакцинации Путина от COVID-19

Глава российского государства Владимир Путин не делал никаких прививок от коронавируса нового типа. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом пресс-секретарь президента РФ ответил на соответствующий вопрос журналистов, развенчав ранее появившиеся слухи о возможной вакцинации высокопоставленных лиц страны. Песков подчеркнул, что в настоящий момент в России ни одна вакцина от COVID-19 не прошла сертификацию.

Речь идет о том, что полный этап тестирования соответствующими препаратами, находящимися в разработке, еще не пройден. Было бы неправильно, если бы российский лидер использовал такую вакцину, заметил Песков.