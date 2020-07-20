Стариков: Фильм Шугалей будет успешен, если его герои окажутся дома

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Стариков: фильм «Шугалей-2» будет успешен, если его герои окажутся дома

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13:29   20 Июля 2020
Россия

Стариков: фильм «Шугалей-2» будет успешен, если его герои окажутся дома

Стариков: фильм «Шугалей-2» будет успешен, если его герои окажутся дома

Вторая часть нашумевшей картины «Шугалей», которая рассказывает о незаконно удерживаемых в Ливии российских социологах, выйдет на экраны осенью 2020 года. Российский общественный и политический деятель Николай Стариков рассказал «Политике Сегодня», что продолжение вызовет не меньший резонанс в обществе, чем первая часть.

«Мы не должны забывать о главной цели, для которой снимаются эти фильмы. Это не просто оповещение общественности, не просто рассказ о том, что сейчас происходит в Ливии, а освобождение наших соотечественников. Я думаю, что вторая часть прекрасно снятого "Шугалея" справится с этой задачей», — заявил писатель.

Стариков напомнил, что первый фильм про задержанных боевиками Правительства национального согласия (ПНС) Ливии россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана нашел широкий отклик у зрителей и привлек внимание к ситуации. В этом отношении «Шугалей» стал своеобразным стимулом для освобождения пленных россиян.

Стариков рассказал об окончательном успехе сиквела «Шугалей»

Впрочем, по мнению Старикова, успех картины будет определяться по одному критерию.  

«В данном случае, полноценный "успех картины" — это Максим Шугалей, сидящий со своей женой в квартире в Санкт-Петербурге», — заключил общественник.

Стариков рассказал об окончательном успехе сиквела «Шугалей»

Напомним, что сотрудники Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан проводили в Ливии социологические исследования, имея на это все официальные разрешения. В мае 2019 года социологов похитили. До сих пор россиян удерживают в неофициальной тюрьме «Митига».

Ранее политолог Владимир Джаралла заявлял «Политике Сегодня», что ПНС Ливии под руководством Файеза Сарраджа выгодно держать россиян в заключении без предъявления каких-либо обвинений, чтобы иметь возможность «вести переговоры» или попросту шантажировать Москву.

Стариков: Фильм Шугалей будет успешен, если его герои окажутся дома

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Автор: Роман Самойлов
#россия #ливия #фильм #кино #премьера #шугалей #суэйфан

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