Вторая часть нашумевшей картины «Шугалей», которая рассказывает о незаконно удерживаемых в Ливии российских социологах, выйдет на экраны осенью 2020 года. Российский общественный и политический деятель Николай Стариков рассказал «Политике Сегодня», что продолжение вызовет не меньший резонанс в обществе, чем первая часть.

«Мы не должны забывать о главной цели, для которой снимаются эти фильмы. Это не просто оповещение общественности, не просто рассказ о том, что сейчас происходит в Ливии, а освобождение наших соотечественников. Я думаю, что вторая часть прекрасно снятого "Шугалея" справится с этой задачей», — заявил писатель.

Стариков напомнил, что первый фильм про задержанных боевиками Правительства национального согласия (ПНС) Ливии россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана нашел широкий отклик у зрителей и привлек внимание к ситуации. В этом отношении «Шугалей» стал своеобразным стимулом для освобождения пленных россиян.

Впрочем, по мнению Старикова, успех картины будет определяться по одному критерию.

«В данном случае, полноценный "успех картины" — это Максим Шугалей, сидящий со своей женой в квартире в Санкт-Петербурге», — заключил общественник.

Напомним, что сотрудники Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан проводили в Ливии социологические исследования, имея на это все официальные разрешения. В мае 2019 года социологов похитили. До сих пор россиян удерживают в неофициальной тюрьме «Митига».

Ранее политолог Владимир Джаралла заявлял «Политике Сегодня», что ПНС Ливии под руководством Файеза Сарраджа выгодно держать россиян в заключении без предъявления каких-либо обвинений, чтобы иметь возможность «вести переговоры» или попросту шантажировать Москву.