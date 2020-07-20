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Песков: Кремль заинтересован в выполнении Минских соглашений

Песков: Кремль заинтересован в выполнении Минских соглашений

 Автолюбителей обяжут подтверждать прохождение техосмотра с августа

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12:46   20 Июля 2020
Политика

Иран привез во Францию "черный ящик" со сбитого украинского "боинга"

Иран привез во Францию "черный ящик" со сбитого украинского "боинга"

Иранская команда Бюро по расследованию авиационных происшествий (AAIB) привезла во Францию "черный ящик" со сбитого над Тегераном украинского "боинга", пишут российские СМИ.

Соглашение о программе технического взаимодействия между расследовательскими бюро Ирана и Франции подписано 4 июля. Заинтересованные стороны уже ведут предварительные обсуждения. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на французское Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA).

Авиакатастрофа с украинским "боингом" произошла в столице Ирана 8 января. В результате трагедии погибли 176 человек. В Тегеране заявили, что иранская система ПВО ошибочно сбила пассажирский самолет, приняв его за ракету.

Телеканал "360" сообщал, что Иран провел расследование крушения самолета компании "Международные авиалинии Украины".

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Автор: Василий Пименов
#франция #boeing #тегеран

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