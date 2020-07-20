Российские специалисты приступили к подготовительным работам перед запуском ракеты "Союз-2.1а" с грузовым транспортным кораблем "Прогресс МС-15" с космодрома Байконур к МКС, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Транспортировка ракеты-носителя к месту старта началась в 05:30 утра по московскому времени, пишет издание "Известия" со ссылкой на пресс-службу корпорации "Роскосмос". После установки "Союза-2.1а" в вертикальное положение, специалисты присоединили специальные фермы для обслуживания.

Работы по подготовке ракеты-носителя к старту начались в плановом режиме согласно заранее составленному графику. Известно, что 20 июля будут протестированы различные системы и агрегаты с последующим сбором телеметрической информации. Как передает "Интерфакс", в ходе подготовки были выявлены некоторые замечания к оснащению стартового комплекса, которые будут устранены в ближайшее время. Старт ракеты намечен на 23 июля в 17:26 по московскому времени.