Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Стариков: фильм «Шугалей-2» будет успешен, если его герои окажутся дома

Стариков: фильм «Шугалей-2» будет успешен, если его герои окажутся дома

 Российские специалисты готовят "Союз-2.1а" к запуску

Российские специалисты готовят "Союз-2.1а" к запуску
Песков: Кремль заинтересован в выполнении Минских соглашений

Песков: Кремль заинтересован в выполнении Минских соглашений

 Автолюбителей обяжут подтверждать прохождение техосмотра с августа

Автолюбителей обяжут подтверждать прохождение техосмотра с августа
В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

 В Госдуме подтвердили опасения США в растущей зерновой мощи России

В Госдуме подтвердили опасения США в растущей зерновой мощи России
Стариков: фильм «Шугалей-2» будет успешен, если его герои окажутся дома

Стариков: фильм «Шугалей-2» будет успешен, если его герои окажутся дома

 Российские специалисты готовят "Союз-2.1а" к запуску

Российские специалисты готовят "Союз-2.1а" к запуску
Песков: Кремль заинтересован в выполнении Минских соглашений

Песков: Кремль заинтересован в выполнении Минских соглашений

 Автолюбителей обяжут подтверждать прохождение техосмотра с августа

Автолюбителей обяжут подтверждать прохождение техосмотра с августа
В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

 В Госдуме подтвердили опасения США в растущей зерновой мощи России

В Госдуме подтвердили опасения США в растущей зерновой мощи России
12:28   20 Июля 2020
Общество

Российские специалисты готовят "Союз-2.1а" к запуску

Российские специалисты готовят "Союз-2.1а" к запуску

Российские специалисты приступили к подготовительным работам перед запуском ракеты "Союз-2.1а" с грузовым транспортным кораблем "Прогресс МС-15" с космодрома Байконур к МКС, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Транспортировка ракеты-носителя к месту старта началась в 05:30 утра по московскому времени, пишет издание "Известия" со ссылкой на пресс-службу корпорации "Роскосмос". После установки "Союза-2.1а" в вертикальное положение, специалисты присоединили специальные фермы для обслуживания.

Работы по подготовке ракеты-носителя к старту начались в плановом режиме согласно заранее составленному графику. Известно, что 20 июля будут протестированы различные системы и агрегаты с последующим сбором телеметрической информации. Как передает "Интерфакс", в ходе подготовки были выявлены некоторые замечания к оснащению стартового комплекса, которые будут устранены в ближайшее время. Старт ракеты намечен на 23 июля в 17:26 по московскому времени.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#байконур #роскосмос #мкс #союз-2.1а #прогресс мс-15

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...