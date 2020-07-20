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12:14   20 Июля 2020
Общество

Мишустин уволил замглавы Минобрнауки Лукашевич

Мишустин уволил замглавы Минобрнауки Лукашевич

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уволил замминистра науки и высшего образования РФ Марину Лукашевич, сообщает ТАСС.

Лукашевич ранее арестовали по делу о хищении. По данным следствия, в 2016 году подозреваемая, занимая должность директора Центра развития науки, заключила с главой департамента Минобрнауки Михаилом Поповым госконтракт на разработку автоматической системы обработки научных данных, пишут СМИ.

В итоге результаты выполненной работы не соответствовали условиям договора. Ущерб от действий экс-чиновников составил свыше 50 млн рублей.

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Автор: Борис Нестеров
#минобрнауки #замминистра #мишустин #лукашевич

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