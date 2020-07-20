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 Путин отметил вклад Тухманова в российское музыкальное искусство

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11:58   20 Июля 2020
Политика

Путин отметил вклад Тухманова в российское музыкальное искусство

Путин отметил вклад Тухманова в российское музыкальное искусство

Президент РФ Владимир Путин поздравил композитора Давида Тухманова с днем рождения и отметил его вклад в российское музыкальное искусство. Соответствующая телеграмма появилась на официальном сайте Кремля.

Тухманов в понедельник отмечает свой 80-й день рождения. Путин поздравил композитора, отметив его искреннюю и глубокую преданность своему призванию. В телеграмме говорится, что талант Тухманова позволил ему вписать яркие и незабываемые страницы в летопись отечественного музыкального искусства.

Композитор Давид Тухманов с ранних лет занимался музыкой, пишет РИА Новости. Свое первое самостоятельное произведение он создал в четырехлетнем возрасте.

Телеканал "360" сообщал о награждении Тухманова премией за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.

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Автор: Ирина Большунова
#путин #юбилей #Тухманов

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