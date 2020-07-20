Спасатели МЧС получили сигнал телефона с пропавшего в Бурятии Ан-2

Сигнал телефона с пропавшего Ан-2 в Бурятии зафиксировали местные спасатели. По нему теперь будут определять местоположение пропавшего самолета.

Воздушное судно пропало накануне вечером, когда вылетело для обработки полей. На борту Ан-2 находились два члена экипажа и 4 пассажира. По предварительной версии, экипаж не согласовал полет заранее, сообщает РЕН-ТВ.

Цель полета пропавшего Ан-2 — осмотр территории Тункинского и Окинского районов Бурятии с целью выявления "области химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда". На поиски самолета отправили вертолет Ми-8, самолеты Ан-26 и Ан-24.