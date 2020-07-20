Сбор подписей против поправок к Конституции Российской Федерации мог быть организован руководителем движения "НЕТ!" Андреем Пивоваровым для отработки западного заказа.

Всероссийское голосование по дополнениям в Основной закон РФ вызвало недовольство так называемой "оппозиции". Стремясь создать протестные настроения, глава кампании "НЕТ!" и исполнительный директор структуры "Открытая Россия", признанной в России нежелательной и принадлежащей беглому олигарху Михаилу Ходорковскому, Андрей Пивоваров заявил о необходимости выступать против результатов избирательного мероприятия.

Организаторы акций изначально не были в состоянии объяснить необходимость сбора подписей против поправок к Конституции, передает Федеральное агентство новостей. Согласно результатам, с дополнениями в Основной закон не согласились только 21,27% избирателей. При этом явка составила 67,97%. Согласно подсчетам, всего в голосовании приняли участие 74,2 млн граждан, в то же время против высказались лишь 15,7 млн человек. Движение "НЕТ!" насчитывает пять тысяч участников. Это говорит о полном провале и бесполезности акции.

Подобные результаты не способны полноценно отразить реальное отношение россиян к поправкам к Конституции государства. Можно сделать вывод о том, что организованная Пивоваровым кампания преследует одну цель, которая заключается в искусственном создании протестной деятельности. К тому же стоит учитывать информацию о получении им средств от западных НКО и Ходорковского. Следовательно, "оппозиционер" мог отрабатывать очередной политический заказ.