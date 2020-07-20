Украинский "Мотор Сич" лишится клиентов после запуска нового двигательного завода в РФ

Крупный завод по производству узлов вертолетных двигателей отрылся в РФ. Производство станет выпускать агрегаты, альтернативные поставляемым ранее из Украины.

ПАО "Объединенная двигателестроительная корпорация" запустила завод, который сейчас является самым крупным в РФ профильным производством. Запуск завода стоил примерно 8,7 млрд рублей.

Это производство можно назвать приговором для украинского "Мотор Сич", который являлся поставщиком вертолетных двигателей, пишет "Экономика сегодня". Российская Федерация раньше покупала у этого завода авиационные силовые установки ТВЗ-117 до 2014 года, но теперь может сама их выпускать.

Телеканал "360" писал, что заказчики могут получить первый вертолет "Ансат Aurus" в 2020 году.