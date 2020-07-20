Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мишустин уволил замглавы Минобрнауки Лукашевич

Мишустин уволил замглавы Минобрнауки Лукашевич

 Пивоваров мог собирать подписи против поправок по приказу западных спонсоров

Пивоваров мог собирать подписи против поправок по приказу западных спонсоров
Профессор НИУ ВШЭ оценил прогноз развала Украины от Саакашвили

Профессор НИУ ВШЭ оценил прогноз развала Украины от Саакашвили

 Путин отметил вклад Тухманова в российское музыкальное искусство

Путин отметил вклад Тухманова в российское музыкальное искусство
В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

 В Госдуме подтвердили опасения США в растущей зерновой мощи России

В Госдуме подтвердили опасения США в растущей зерновой мощи России
Мишустин уволил замглавы Минобрнауки Лукашевич

Мишустин уволил замглавы Минобрнауки Лукашевич

 Пивоваров мог собирать подписи против поправок по приказу западных спонсоров

Пивоваров мог собирать подписи против поправок по приказу западных спонсоров
Профессор НИУ ВШЭ оценил прогноз развала Украины от Саакашвили

Профессор НИУ ВШЭ оценил прогноз развала Украины от Саакашвили

 Путин отметил вклад Тухманова в российское музыкальное искусство

Путин отметил вклад Тухманова в российское музыкальное искусство
В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

 В Госдуме подтвердили опасения США в растущей зерновой мощи России

В Госдуме подтвердили опасения США в растущей зерновой мощи России
11:28   20 Июля 2020
Политика

Украинский "Мотор Сич" лишится клиентов после запуска нового двигательного завода в РФ

Украинский "Мотор Сич" лишится клиентов после запуска нового двигательного завода в РФ

Крупный завод по производству узлов вертолетных двигателей отрылся в РФ. Производство станет выпускать агрегаты, альтернативные поставляемым ранее из Украины.

ПАО "Объединенная двигателестроительная корпорация" запустила завод, который сейчас является самым крупным в РФ профильным производством. Запуск завода стоил примерно 8,7 млрд рублей.

Это производство можно назвать приговором для украинского "Мотор Сич", который являлся поставщиком вертолетных двигателей, пишет "Экономика сегодня". Российская Федерация раньше покупала у этого завода авиационные силовые установки ТВЗ-117 до 2014 года, но теперь может сама их выпускать.

Телеканал "360" писал, что заказчики могут получить первый вертолет "Ансат Aurus" в 2020 году.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#россия #украина #завод

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...