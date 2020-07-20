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Профессор НИУ ВШЭ оценил прогноз развала Украины от Саакашвили

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 Путин отметил вклад Тухманова в российское музыкальное искусство

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11:17   20 Июля 2020
Общество

Оперштаб РФ сообщил о 5940 новых случаях коронавируса

Оперштаб РФ сообщил о 5940 новых случаях коронавируса

Порядка 5940 новых случаев COVID-19 выявили в России за минувшие сутки в 85 регионах РФ, сообщает оперштаб.

Российские врачи не обнаружили клинических проявлений коронавируса у 26,2% граждан. За последние сутки скончались 85 человек, за все время зафиксировано 12 427 летальных исходов, передает оперштаб РФ. Полностью выздоровели за прошедшие 24 часа 3258 человек, за время пандемии излечились 553 502 пациента. Медики выявили 5940 новых случаев COVID-19 в 85 регионах России за минувшие сутки.

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Автор: Борис Нестеров
#пациенты #коронавирус #оперштаб

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