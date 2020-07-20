Оперштаб РФ сообщил о 5940 новых случаях коронавируса

Порядка 5940 новых случаев COVID-19 выявили в России за минувшие сутки в 85 регионах РФ, сообщает оперштаб.

Российские врачи не обнаружили клинических проявлений коронавируса у 26,2% граждан. За последние сутки скончались 85 человек, за все время зафиксировано 12 427 летальных исходов, передает оперштаб РФ. Полностью выздоровели за прошедшие 24 часа 3258 человек, за время пандемии излечились 553 502 пациента. Медики выявили 5940 новых случаев COVID-19 в 85 регионах России за минувшие сутки.