Минюст РФ потратил более 1,1 млрд рублей в 2019 году на выплаты по решениям ЕСПЧ

Сумма выплат Министерства юстиции РФ по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в 2019 году составила более 1,1 млрд рублей, сообщила Счетная палата.

Заключение Счетной палаты о результатах внешней проверки исполнения бюджета за 2019 год в Минюсте свидетельствует, что министерство за прошлый год совершило оплату по 1 240 решениям ЕСПЧ на общую сумму более 1,1 млрд рублей.

На 1 января 2020 года у Минюста РФ насчитывалось 10 неисполненных решений ЕСПЧ на сумму более 850,5 млн рублей, которые не были оплачены по причине позднего поступления документов в ведомство, передает ТАСС.

Кроме того, у Минюста находились на исполнении документы по судебным решениям российских судов в размере 10 неисполненных листов на сумму 228,4 тысячи рублей. Все они были исполнены в полном объеме, подчеркнули в Счетной палате.