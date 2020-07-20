Коллега Гусейнова раскритиковал оправдание терроризма после его слов о «Норд-Осте»

Высказывание профессора ВШЭ Гасана Гусейнова о печально известном теракте на Дубровке просят проверить на предмет оправдания терроризма.

Заявление Гусейнова, который ранее уже попадал в центр скандала, когда назвал русский язык «убогим и клоачным», появилось в Facebook, в комментариях под постом журналистки Анны Наринской.

Она описала диалог с американской писательницей Сьюзан Зонтаг в 2002 году: корреспондент поинтересовалась ее мнением о захвате чеченскими боевиками заложников из числа работников, зрителей и актерского состава мюзикла «Норд-Ост» в Москве. Зонтаг охарактеризовала теракт как «освободительную борьбу чеченского народа».

«…Хочу вас спросить: вот у нас только что случилось нападение террористов на театр, как нам его мыслить? Очень просто, отвечает — как освободительную борьбу чеченского народа. Я говорю: ну а может все таки не просто вот так, а как нибудь в комплексе. Она говорит: а зачем в комплексе? На 11 сентября еще можно какие-то сложности навинчивать <…>, а тут все ясно» — поделилась Наринская историей 18-летней давности (орфография автора сохранена- прим. ред.).

Описанное Наринской прокомментировал Гусейнов. По мнению профессора, Зонтаг озвучила «факт», и теракт совершен в рамках «национально-освободительной борьбы чеченского народа». В высказывании Гусейнова о захвате заложников пользователей соцсети возмутила явно положительная коннотация.

Блогер Сергей Колясников считает, что Гусейнов оправдывает действия террористов «Норд-Оста», а его слова можно классифицировать по статье 205 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Он отправил соответствующие обращения в ФСБ, Генпрокуратуру, приемную президента РФ и отметил, что ноябре 2019 года уже писал заявление на Гусейнова «по целому букету русофобских высказываний».

Руководство Высшей школы экономики пока никак не отреагировало на высказывание своего сотрудника. Ответа от пресс-службы вуза на момент публикации «Политике Сегодня» получить не удалось.

Коллега Гусейнова, профессор ВШЭ Олег Матвейчев отметил, что любой человек, который высказывается одобрительно о террористах, поддерживает теракты и придумывает им оправдания, подлежит наказанию. Он подчеркнул, что использованный Гусейновым термин «национально-освободительная борьба» имеет очень широкое значение. Например, таковым можно считать антиколониальное движение в Индии 1920-х годов за независимость от Британской империи.

«Термин широкий, но вопросы разные: если брать в пример Индию, то Махатма Ганди (индийский политический деятель, идеолог движения за независимость Индии от Великобритании, — прим. ред.) организовал движение неповиновения англичанам. Сопротивления с оружием в руках не было, но отказывались полностью подчиняться англичанам, выполнять их приказы и просьбы, заключать с ними сделки, покупать у них товары — просто игнорировали их. Вот национально-освободительная борьба, которая не привела ни к каким жертвам. Здесь же вопрос идет о том, что "Норд-Ост" — непосредственно террористический акт, в котором большинство жертв были женщины и дети. И в этот момент был захвачен спектакль, были убиты люди, при нейтрализации террористов погибло большое количество людей. И он оправдывает вот такие методы "национально-освободительной борьбы", хотя, конечно, таковой это не является», — объяснил Матвейчев «Политике Сегодня».

Чеченский народ не является порабощенным народом, и «освобождаться» им не от чего, подчеркнул профессор. Заявление Гусейнова о теракте чеченских боевиков, как об акте «национально-освободительной борьбы», совершенно некорректно и с этической точки зрения.

«Со времен присоединения к России чеченцы имели абсолютно те же самые права, что граждане сначала Российской империи, потом Советского Союза. За исключением того момента, когда была депортация [чеченцев и ингушей в феврале-марте 1944 года], и ввели так называемую "коллективную ответственность" за коллаборационизм Германии. В этот момент все чеченцы пострадали. После того, как произошла реабилитация народов, чеченцы имели такие же права, как и москвичи или петербуржцы. Они не были поражены в правах, им не надо ни от кого "освобождаться" — они являются свободными людьми», — говорит Матвейчев.

Профессор напомнил, что Чечня — дотационная республика, и финансируется, по большей части, из федерального бюджета. Например, в 2020 году региональная дотация Чеченской Республике составила 33,485 миллиарда рублей.

«Чечню никто не грабил, как англичане Индию или американцы Латинскую Америку, или Франция, Бельгия и Португалия Африку. О каком освобождении идет речь?», — вопрошает собеседник ПС.

С точки зрения культуры, отмечает профессор, именно Российская империя и Советский Союз развивали в Чечне книгопечатание: массово издавались произведения чеченских писателей, книги и словари на чеченском языке. К тому же, в республику приезжали тысячи учителей со всей страны, чтобы учить детей в школах.

«С культурной точки зрения чеченцев тоже никто не эксплуатировал. Непонятно, за что бороться — ни в политике, ни в экономике, ни в культуре не было никакого ущемления в Чечне. Наоборот, она получала только блага цивилизации», — заключил Матвейчев.

После резонанса, который вызвал в соцсетях его комментарий, Гусейнов в сегодняшнем посте заявил, что не оправдывал теракт, а только объяснил его причину.

23 октября 2002 года в Театральный центр на Дубровке, где шел мюзикл «Норд-Ост», ворвались вооруженные террористы во главе с Мовсаром Бараевым и взяли в заложники 916 человек. Боевики требовали вывести федеральные войска из Чечни. В результате теракта погибли 130 заложников. В ходе спецоперации по освобождению террористы были ликвидированы.