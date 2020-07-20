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11:14   20 Июля 2020
Армия

Проблема непризнанных республик станет темой конференции ФАН и Медиагруппы "Патриот"

Проблема непризнанных республик станет темой конференции ФАН и Медиагруппы "Патриот"

Проблематика непризнанных республик станет темой онлайн-конференции Федерального агентства новостей и Медиагруппы "Патриот".

Вопрос судьбы непризнанных республик является наиболее важным в современном мире, передает ФАН. Не так давно, 12 июля, в Нагорном Карабахе вновь разгорелся вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном. Частично признанными государствами являются и Абхазия с Южной Осетией, до сих пор не решена ситуация с Косово, которое не было признано Россией, Сербией и еще сотней стран, не ясен вопрос мирного урегулирования обстановки в Донбассе.

Перспективы эскалации азербайджано-армянского конфликта в Нагорном Карабахе, способы решения ситуаций с непризнанными государствами и тема страданий мирного населения из-за политических разногласий — эти вопросы, а также многие другие, будут обсуждаться в прямом эфире различными именитыми и известными экспертами. Начало конференции намечено на 20 июля в 14:00.

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Автор: Борис Нестеров
#фан #Медиагруппа "Патриот" #федеральное агенство новостей #непризнанные республики

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