Проблема непризнанных республик станет темой конференции ФАН и Медиагруппы "Патриот"

Проблематика непризнанных республик станет темой онлайн-конференции Федерального агентства новостей и Медиагруппы "Патриот".

Вопрос судьбы непризнанных республик является наиболее важным в современном мире, передает ФАН. Не так давно, 12 июля, в Нагорном Карабахе вновь разгорелся вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном. Частично признанными государствами являются и Абхазия с Южной Осетией, до сих пор не решена ситуация с Косово, которое не было признано Россией, Сербией и еще сотней стран, не ясен вопрос мирного урегулирования обстановки в Донбассе.

Перспективы эскалации азербайджано-армянского конфликта в Нагорном Карабахе, способы решения ситуаций с непризнанными государствами и тема страданий мирного населения из-за политических разногласий — эти вопросы, а также многие другие, будут обсуждаться в прямом эфире различными именитыми и известными экспертами. Начало конференции намечено на 20 июля в 14:00.