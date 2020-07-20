Профессор НИУ ВШЭ оценил прогноз развала Украины от Саакашвили

Украина перестанет существовать, как государство, если Киев не откажется от политики «частных армий», заявил глава исполнительного комитета национального совета реформ страны Михаил Саакашвили. Профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), политолог Олег Матвейчев убежден, что от действий украинских властей уже ничего не зависит, судьба страны предрешена.

«Киев может делать все, что угодно. Украина в любом случае не будет существовать, как государство. На протяжении сотен лет эта страна всегда была диким полем и местом соперничества самых разных государств. Кого там только не было, а нынешняя Украина представляет из себя такое лоскутное одеяло», — объяснил ученый.

Матвейчев согласился с мнением Саакашвили о «частных армиях», которые создают региональные украинские чиновники. Он обратил внимание, что бюджет страны «отдали местным феодалам», которые на государственные деньги спонсируют муниципальную охрану.

В Украине царят сепаратистские настроения, напряжение нарастает с каждым днем, добавил чиновник. Саакашвили заключил, что, в целом, по стране сейчас «очень плохая ситуация». Такой же точки зрения придерживается 46% украинского населения, показывает опрос Киевского международного института социологии (КМИС).

«На перекрестке, который открыт всем ветрам, в принципе не может возникнуть серьезного и стабильного государства. В Украине всегда был олигархат и полная зависимость от "хозяев" из США, которые имеют абсолютный контроль над страной. Так что от тех или иных действий власти страны это мало зависит», — подвел итог Матвейчев.

По данным КМИС, половина жителей Украины уверена, что страна должна наладить диалог с Россией, иначе развала государства не избежать. 30% опрошенных посчитали, что втором государственным языком официально должен стать русский.

«Политика Сегодня» уже писала о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла попытку злоумышленников запустить процесс выхода Закарпатской области из состава страны. Группа подозреваемых пыталась собрать подписи под петицией за отмену условий Трианонского мирного договора, по которому Закарпатье было присоединено к Украине в 1920-м году. По мнению заместителя председателя Общественной палаты Республики Крым Александра Форманчука, подобные настроения в стране «гуляют уже очень давно».

О масштабах коррупции на Украине знают в Вашингтоне. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани ранее обнародовал данные, по которым большая часть из предоставленной Киеву финансовой поддержки в пять миллиардов долларов была разворована.