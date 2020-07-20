Минздрав РФ: госслужащие и бизнесмены не получали вакцину от COVID-19 в апреле

Минздрав РФ опроверг информацию о получении в апреле вакцины от коронавируса топ-менеджерами, госслужащими и бизнесменами.

В Минздраве сообщили РИА Новости, что вакцина от коронавируса еще не вышла в гражданский оборот, поэтому ее применение вне рамок клинических исследований невозможно.

Сейчас идет проверка двух форм вакцины, и ее получали только добровольцы, которые официально участвуют в испытаниях. Затем будет решаться вопрос ее государственной регистрации, уточняют в Минздраве РФ.

Телеканал "360" писал, что центр Гамалеи ответил на слухи о вакцине от COVID-19 для российских бизнесменов.