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Добровольцев выписали из Сеченовского университета после испытаний вакцины от коронавируса

Добровольцев выписали из Сеченовского университета после испытаний вакцины от коронавируса

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10:33   20 Июля 2020
Общество

Добровольцев выписали из Сеченовского университета после испытаний вакцины от коронавируса

Добровольцев выписали из Сеченовского университета после испытаний вакцины от коронавируса

Вторую группу испытывающих вакцину от COVID-19 выписали из Сеченовского университета в среду, 15 июля, сообщают СМИ.

Клинические исследования препарата начались 18 июня. Вакцина разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В госпитале имени Бурденко также испытывают вакцину на добровольцах. Актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в РФ и мире можно посмотреть на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Борис Нестеров
#вакцина #добровольцы #коронавирус

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