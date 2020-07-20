Добровольцев выписали из Сеченовского университета после испытаний вакцины от коронавируса

Вторую группу испытывающих вакцину от COVID-19 выписали из Сеченовского университета в среду, 15 июля, сообщают СМИ.

Клинические исследования препарата начались 18 июня. Вакцина разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В госпитале имени Бурденко также испытывают вакцину на добровольцах. Актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в РФ и мире можно посмотреть на официальном сайте стопкоронавирус.рф.