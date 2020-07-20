МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму

Резкое ухудшение погодных условий в ближайшие два дня прогнозируется в Республике Крым. Из-за этого в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили в местном ГУ МЧС.

Начиная с утра 20 числа и до 21 июля в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер до 20–25 метров в секунду. Информация об этом появилась на портале гидрометцентра полуострова. Из-за этого сотрудники МЧС объявили штормовое предупреждение.

Вода в акваториях Черного и Азовского морей прогрелась раньше времени. Сейчас она составляет около +26... +28 градусов. Несмотря на это, в скором времени море у Крыма слегка охладится. Информацией об этом поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает телеканал "360".