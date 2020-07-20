Два человека погибли при крушении вертолета Нидерландов в Карибском море

Вертолет ВВС Нидерландов упал в Карибское море. На борту находились четверо военных. Двое из них погибли. О причинах катастрофы пока ничего неизвестно.

Двое человек погибли и двое выжили в результате авиакатастрофы в Карибском море. В акваторию островов Аруба и Кюрасао упал вертолет NH90 ВВС Нидерландов, сообщает телеканал "360" со ссылкой на издание RTL.

Известно, что погибшие — 34-летняя женщина и 33-летний мужчина. Врачи пытались оказать им помощь, но тщетно. Двое других пассажиров выжили, не получив серьезных травм.

Авиакатастрофа стала шоком для ВВС Нидерландов. Военные займутся расследованием случившегося. Пока нет никаких официальных версий причин крушения.