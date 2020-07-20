Около 30% россиян заявили о готовности забрать вклады при снижении ставок

Около 30% граждан России готовы забрать деньги из банков, если ставки по вкладам будут и дальше демонстрировать снижение. К такому выводу пришли сотрудники Росгосстрах банка и НАФИ в ходе совместного исследования.

Согласно данным Центробанка, средняя максимальная ставка по вкладам в 10 российских банках, привлекающих наибольший объем рублевых депозитов граждан, в первой декаде июля упала до рекордного значения и составила 4,63%, пишет РИА Новости.

В исследовании отмечено, что в случае снижения банками доходности по вкладам и накопительным счетам, 36% респондентов готовы оставить накопительную стратегию без изменений. Около 30% россиян в данной ситуации готовы забрать все средства из банков. Еще 2% опрошенных готовы забрать только часть денег.

При этом часть респондентов в качестве альтернативных инструментов для инвестиций. 7% опрошенных сделают выбор на золоте, еще 6% вложат средства в облигации, а 4% — в недвижимость.