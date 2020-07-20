Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Добровольцев выписали из Сеченовского университета после испытаний вакцины от коронавируса

Добровольцев выписали из Сеченовского университета после испытаний вакцины от коронавируса

 МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму

МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму
Около 30% россиян заявили о готовности забрать вклады при снижении ставок

Около 30% россиян заявили о готовности забрать вклады при снижении ставок

 Трамп признал свои ошибки при оценке показателей пандемии COVID-19

Трамп признал свои ошибки при оценке показателей пандемии COVID-19
В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

 В Госдуме подтвердили опасения США в растущей зерновой мощи России

В Госдуме подтвердили опасения США в растущей зерновой мощи России
Добровольцев выписали из Сеченовского университета после испытаний вакцины от коронавируса

Добровольцев выписали из Сеченовского университета после испытаний вакцины от коронавируса

 МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму

МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму
Около 30% россиян заявили о готовности забрать вклады при снижении ставок

Около 30% россиян заявили о готовности забрать вклады при снижении ставок

 Трамп признал свои ошибки при оценке показателей пандемии COVID-19

Трамп признал свои ошибки при оценке показателей пандемии COVID-19
В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

 В Госдуме подтвердили опасения США в растущей зерновой мощи России

В Госдуме подтвердили опасения США в растущей зерновой мощи России
9:16   20 Июля 2020
Политика

Трамп признал свои ошибки при оценке показателей пандемии COVID-19

Трамп признал свои ошибки при оценке показателей пандемии COVID-19

Американский лидер Дональд Трамп признал свои ошибки при оценке некоторых данных пандемии нового типа коронавируса. Об этом президент США сообщил телеканалу Fox News, в ответ на опубликованные ролики с его сомнительными заявлениями.

По словам главы Белого дома, каждый человек совершает ошибки. В то же время Трамп отметил тот факт, что не ошибся с прогнозами, когда 1 июля понадеялся на скорое окончание эпидемии COVID-19.

Президент США подчеркнул, что его мнение об окончании пандемии коронавируса рано или поздно подтвердится, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения сообщила о новом коронавирусном антирекорде.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#сша #трамп #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...