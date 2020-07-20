Трамп признал свои ошибки при оценке показателей пандемии COVID-19

Американский лидер Дональд Трамп признал свои ошибки при оценке некоторых данных пандемии нового типа коронавируса. Об этом президент США сообщил телеканалу Fox News, в ответ на опубликованные ролики с его сомнительными заявлениями.

По словам главы Белого дома, каждый человек совершает ошибки. В то же время Трамп отметил тот факт, что не ошибся с прогнозами, когда 1 июля понадеялся на скорое окончание эпидемии COVID-19.

Президент США подчеркнул, что его мнение об окончании пандемии коронавируса рано или поздно подтвердится, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения сообщила о новом коронавирусном антирекорде.