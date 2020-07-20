Специалисты Сколковского института выяснили, что COVID-19 в РФ пришел из Европы

Ученые провели первое исследование геномной эпидемиологии коронавируса. По его результатам они пришли к выводу, что инфекция была привезена в Россию из Европы.

Специалисты Сколковского института науки и технологий выяснили, что коронавирус попал на территорию РФ не из Китая, а в основном из Европы. Ученые проанализировали генетические данные по вирусам, которые циркулируют на территории РФ, сравнив их с данными о передвижении жителей страны. По итогам проведенного анализа эксперты сделали вывод, что вирусное разнообразие получено благодаря тому, что в конце февраля — начале марта 2020 года было сделано по меньшей мере 67 независимых завозов вируса в разные города РФ.

По данным, работа велась исследователями из Центра наук о жизни Сколтеха, Высшей школы экономики, НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева и Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича под руководством профессора Сколтеха Георгия Базыкина. Об этом сообщает РИА Новости.