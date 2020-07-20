Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Специалисты Сколковского института выяснили, что COVID-19 в РФ пришел из Европы

Специалисты Сколковского института выяснили, что COVID-19 в РФ пришел из Европы

 Торгово-промышленная палата предложила дать регионам право снизить налог для самозанятых

Торгово-промышленная палата предложила дать регионам право снизить налог для самозанятых
Трамп признал свои ошибки при оценке показателей пандемии COVID-19

Трамп признал свои ошибки при оценке показателей пандемии COVID-19

 Россияне могут сэкономить на налогах в некоторых случаях

Россияне могут сэкономить на налогах в некоторых случаях
В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

 В Госдуме подтвердили опасения США в растущей зерновой мощи России

В Госдуме подтвердили опасения США в растущей зерновой мощи России
Специалисты Сколковского института выяснили, что COVID-19 в РФ пришел из Европы

Специалисты Сколковского института выяснили, что COVID-19 в РФ пришел из Европы

 Торгово-промышленная палата предложила дать регионам право снизить налог для самозанятых

Торгово-промышленная палата предложила дать регионам право снизить налог для самозанятых
Трамп признал свои ошибки при оценке показателей пандемии COVID-19

Трамп признал свои ошибки при оценке показателей пандемии COVID-19

 Россияне могут сэкономить на налогах в некоторых случаях

Россияне могут сэкономить на налогах в некоторых случаях
В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

 В Госдуме подтвердили опасения США в растущей зерновой мощи России

В Госдуме подтвердили опасения США в растущей зерновой мощи России
9:13   20 Июля 2020
Общество

Специалисты Сколковского института выяснили, что COVID-19 в РФ пришел из Европы

Специалисты Сколковского института выяснили, что COVID-19 в РФ пришел из Европы

Ученые провели первое исследование геномной эпидемиологии коронавируса. По его результатам они пришли к выводу, что инфекция была привезена в Россию из Европы.

Специалисты Сколковского института науки и технологий выяснили, что коронавирус попал на территорию РФ не из Китая, а в основном из Европы. Ученые проанализировали генетические данные по вирусам, которые циркулируют на территории РФ, сравнив их с данными о передвижении жителей страны. По итогам проведенного анализа эксперты сделали вывод, что вирусное разнообразие получено благодаря тому, что в конце февраля — начале марта 2020 года было сделано по меньшей мере 67 независимых завозов вируса в разные города РФ.

По данным, работа велась исследователями из Центра наук о жизни Сколтеха, Высшей школы экономики, НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева и Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича под руководством профессора Сколтеха Георгия Базыкина. Об этом сообщает РИА Новости.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#исследование #коронавирус #Сколтех

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...