Торгово-промышленная палата предложила дать регионам право снизить налог для самозанятых

Регионы смогут снижать налог для самозанятых до 1% и упрощать некоторые процедуры развития бизнеса. С соответствующей инициативой выступил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

ТАСС приводит текст писем главы ТПП председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру ГД Вячеславу Володину. Агентство имеет в распоряжении копию документов.

Катырин напомнил, что 13 июля российский президент поставил задачей повышение качества жизни граждан, рост занятости и создание новых рабочих мест, сохранению стабильных доходов и восстановлению деловой активности. Палата в связи с этим предложила принять ряд мер на законодательном уровне, которые поспособствуют выполнению этих задач.

ТПП призывает предоставить право регионам, на которых реализуется эксперимент по применению налога на профессиональный доход, снижать ставку налога для данных видов деятельности до 1% — по аналогии с правом по прощенной системе налогообложения.