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8:31   20 Июля 2020
Экономика

Россияне могут сэкономить на налогах в некоторых случаях

Россияне могут сэкономить на налогах в некоторых случаях

Налоговый кодекс предусматривает некоторые механизмы для экономии на налогах для тех, кто понес социально значимые траты. Подробнее об этом рассказала адвокат адвокатского бюро “Мусаев и партнеры” Надежда Ермолаева.

Речь идет о налоговом вычете. По словам эксперта, россияне в некоторых случаях могут претендовать на уменьшение подоходного налога на процент от суммы понесенных расходов, передает агентство "Прайм". Например, в случае трат на медикаменты или лечение для себя, супруга, родителей или несовершеннолетних детей.

Юрист пояснила, что социальный налоговый вычет не может быть больше 120 тыс. рублей. Исключение составляют дорогостоящие медуслуги. В этом случае в пакете документов необходимо проставить соответствующий код платежа, напоминает эксперт.

По ее словам, налоговый вычет можно получить двумя способами. Работодатель может не исчислять его из зарплаты или дохода НДФЛ. Или же налоговый орган возвращает соответствующую сумму. Для подтверждения права на социальный вычет у работодателя нужно принести в налоговую пакет документов из медорганизации и заявление.

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Автор: Борис Нестеров
#налоги #эксперт #налоговый вычет

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