Украина "увидела" в Черном море тайные передовые вооружения России

Россия тайно разрабатывает Единую государственную систему освещения надводной и подводной обстановки (ЕГСОНПО) с внедрением новейших гидроакустических систем в глубинах Черного моря. Об этом сообщил украинский ресурс Defence Express.

Россия работает над созданием плацдарма для получения тотального контроля над Черным морем, что включает в себя развертывание таких гидроакустических комплексов, как МГК-608, который позволяет контролировать надводную и подводную обстановку в западной и северо-западной акватории в радиусе 200 км. Об этом сообщается со ссылкой на материалы исследования, подготовленного при участии экс-командующего военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.

Издание сообщает, что в регионе продолжается размещение стационарных комплексов "Рациональность-ВГ5", которые могут интегрировать в ЕГСОНПО. Россия также якобы еще в начале 2014 года разместила вблизи Сочи 20 автономных гидроакустических станций "Анга-М", которые предназначены для обнаружения, идентификации, классификации и сопровождения подводных лодок и передачи информации на береговые или корабельные пункты управления, отмечает издание.