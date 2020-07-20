"Есть о чем рассказать": ангарский маньяк признался еще в нескольких убийствах

Ангарский маньяк Михаил Попков, который заключен на два пожизненных срока в колонии за 84 убийства, признался еще в двух кровавых эпизодах. По его словам, он захотел отправиться на следственные эксперименты, поэтому написал повинную.

Ангарский маньяк Михаил Попков пообещал признаться о многих других кровавых эпизодах, о которых не упоминал ранее. Убийца объяснил, что написал повинную, решив подобным способом отправиться в своеобразный отпуск.

Попков сообщил, что вспомнил новые подробности убийств, о которых прежде не рассказывал. До недавнего момента он считал, что уже рассказывал про них следствию, однако это впоследствии оказалось не так. Попков планирует продолжать вспоминать новые эпизоды убийств.