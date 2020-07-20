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7:54   20 Июля 2020
Наука

Школьники открыли новый остров в Арктике с помощью спутниковых снимков

Школьники открыли новый остров в Арктике с помощью спутниковых снимков

Российские школьники онлайн сделали географическое открытие. Они обнаружили новый остров возле архипелага Новая Земля.

Восемь школьников проектной группы "РискСат" из разных российских регионов сделали открытие во время обработки снимков со спутников. По словам экспертов, остров небольшой, но все равно должен быть обозначен на морских картах, поэтому событие является открытием, сообщается на сайте Русского географического общества.

Остров образовался 9 июля этого года из-за обрушения ледяной перемычки между Северным островом и ледником Вилькицкий Южный. Размеры у находки скромные — 410 на 200 метров, площадь 5,6 гектара. В сентябре планируется отправить туда экспедицию для исследования.

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Автор: Ирина Большунова
#школьники #арктика #остров #новая земля #географическое открытие

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