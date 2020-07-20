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7:08   20 Июля 2020
Общество

Россияне получат субсидию в 15 тыс. рублей от государства в августе

Россияне получат субсидию в 15 тыс. рублей от государства в августе

Некоторые россияне до 15 августа смогут получить субсидию в размере более 15 тыс. рублей от государства. Речь идет о поддержке предприятий малого и среднего бизнеса и некоммерческих организаций.

Субсидия будет выделена на помощь в закупке средств для дезинфекции помещений по требованиям Роспотребнадзора. Чтобы получить финансовую поддержку, нужно до 15 августа обратиться в местную налоговую, пишет Первый Тульский.

Компании будет выделено 15 тыс. рублей и по 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника. Индивидуальные предприниматели без наемных работников получат только 15 тыс. рублей. Отмечается, что выплата коснется тех организаций, которые работают с клиентами и должны проводить дезинфекции, например, общепит, гостиницы, бытовые услуги.

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Автор: Яна Либерман
#бизнес #господдержка #субсидия #коронавирус

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