Россияне получат субсидию в 15 тыс. рублей от государства в августе

Некоторые россияне до 15 августа смогут получить субсидию в размере более 15 тыс. рублей от государства. Речь идет о поддержке предприятий малого и среднего бизнеса и некоммерческих организаций.

Субсидия будет выделена на помощь в закупке средств для дезинфекции помещений по требованиям Роспотребнадзора. Чтобы получить финансовую поддержку, нужно до 15 августа обратиться в местную налоговую, пишет Первый Тульский.

Компании будет выделено 15 тыс. рублей и по 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника. Индивидуальные предприниматели без наемных работников получат только 15 тыс. рублей. Отмечается, что выплата коснется тех организаций, которые работают с клиентами и должны проводить дезинфекции, например, общепит, гостиницы, бытовые услуги.