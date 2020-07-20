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6:56   20 Июля 2020
Происшествия

Саудовский король госпитализирован в Эр-Рияде

Саудовский король госпитализирован в Эр-Рияде

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд был госпитализирован для обследования в одну из больниц столичного Эр-Рияда. Об этом со ссылкой на его канцелярию сообщило саудовское агентство SPA.

Саудовский король был доставлен в больницу имени Фейсала для обследования в связи с воспалением желчного пузыря. Врачи проведут 84-летнему Аль Сауду все необходимые анализы.

Младший брат лидера Кувейта, который накануне был госпитализирован, назначен временным главой страны. Эмир Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах ранее также был доставлен в медицинское учреждение для обследования, передает телеканал "360".

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Автор: Борис Нестеров
#госпитализация #эр-рияд #саудиты #spa

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