Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россияне получат субсидию в 15 тыс. рублей от государства в августе

Россияне получат субсидию в 15 тыс. рублей от государства в августе

 Роспотребнадзор изучит распространение COVID-19 среди ВИЧ-инфицированных

Роспотребнадзор изучит распространение COVID-19 среди ВИЧ-инфицированных
Премьер-министры четырех земель ФРГ высказались против вывода войск США из страны

Премьер-министры четырех земель ФРГ высказались против вывода войск США из страны

 Госдума готовит законопроекты по улучшению условий труда педагогов

Госдума готовит законопроекты по улучшению условий труда педагогов
В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

 В Госдуме подтвердили опасения США в растущей зерновой мощи России

В Госдуме подтвердили опасения США в растущей зерновой мощи России
Россияне получат субсидию в 15 тыс. рублей от государства в августе

Россияне получат субсидию в 15 тыс. рублей от государства в августе

 Роспотребнадзор изучит распространение COVID-19 среди ВИЧ-инфицированных

Роспотребнадзор изучит распространение COVID-19 среди ВИЧ-инфицированных
Премьер-министры четырех земель ФРГ высказались против вывода войск США из страны

Премьер-министры четырех земель ФРГ высказались против вывода войск США из страны

 Госдума готовит законопроекты по улучшению условий труда педагогов

Госдума готовит законопроекты по улучшению условий труда педагогов
В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

 В Госдуме подтвердили опасения США в растущей зерновой мощи России

В Госдуме подтвердили опасения США в растущей зерновой мощи России
6:44   20 Июля 2020
Общество

Роспотребнадзор изучит распространение COVID-19 среди ВИЧ-инфицированных

Роспотребнадзор изучит распространение COVID-19 среди ВИЧ-инфицированных

Роспотребнадзор проводит анонимное тестирование по изучению распространения COVID-19 среди людей с ВИЧ-инфекций. Об этом говорится на сайте ведомства.

Представители Роспотребнадзора начинают проводить исследование для того, чтобы изучить распространение коронавирусной инфекции среди ВИЧ-инфицированных и россиян с отрицательным тестом на заболевание, а также влияние, которое оказала пандемия коронавируса на помощь при наличии подобной ситуации.

Данное тестирование проводится специалистами ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора вместе с частной организацией ITPCru. Работа направлена на обнаружение доли россиян с ВИЧ среди перенесших COVID-19, передает ТАСС.

Российские военные, испытавшие на себе препарат от коронавируса, перенесли ее положительно. В их организме выявлены антитела. Данную информацию предает телеканал "360".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#роспотребнадзор #рф #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...