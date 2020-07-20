Роспотребнадзор изучит распространение COVID-19 среди ВИЧ-инфицированных

Роспотребнадзор проводит анонимное тестирование по изучению распространения COVID-19 среди людей с ВИЧ-инфекций. Об этом говорится на сайте ведомства.

Представители Роспотребнадзора начинают проводить исследование для того, чтобы изучить распространение коронавирусной инфекции среди ВИЧ-инфицированных и россиян с отрицательным тестом на заболевание, а также влияние, которое оказала пандемия коронавируса на помощь при наличии подобной ситуации.

Данное тестирование проводится специалистами ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора вместе с частной организацией ITPCru. Работа направлена на обнаружение доли россиян с ВИЧ среди перенесших COVID-19, передает ТАСС.

Российские военные, испытавшие на себе препарат от коронавируса, перенесли ее положительно. В их организме выявлены антитела. Данную информацию предает телеканал "360".