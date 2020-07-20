Премьер-министры четырех земель ФРГ высказались против вывода войск США из страны

Премьер-министры стремятся обеспечить военное присутствие Соединенных штатов в Германии. Об этом заявило Reuters.

Свои письма в Конгресс США направили представители нескольких земель Баварии, Гессена, а также Баден-Вюртемберга и Рейнланд-Пфальца, сообщает агентство. В своих обращениях они отмечали, что хотят "не разорвать узы дружбы, а укрепить их", обеспечив присутствие американской армии в Германии и Европе в будущем.

Недавно президент США Дональд Трамп одобрил вывод 9,5 тыс. военнослужащих, сократив таким образом численность американцев с 34,5 тыс. до 25 тыс. человек. Этот шаг обсуждался с сентября 2019 года, рассказало РБК.

Ранее "360" рассказывало об обстоятельствах, при которых Германия осуществила вступление в НАТО. Алексей Пушков отметил, что членство в Североатлантическом альянсе объединенной стране обеспечил президент СССР Михаил Горбачев.