Госдума готовит законопроекты по улучшению условий труда педагогов

Законопроекты, предполагающие повышение правового статуса и улучшение условий труда педагогов с обеспечением права на удлиненный отпуск, как в советский период, готовят в Госдуме. Об этом сообщил первый зампред комитета ГД по образованию Олег Смолин.

Педагогические работники при СССР пользовались правом на удлиненный отпуск — 56 календарных или 48 рабочих дней, отметил Смолин. Депутаты предлагают вернуться к советским нормам и обеспечить педагогов удлиненным отпуском.

Парламентарии также предлагают вернуть педагогам право досрочного выхода на пенсию и установить среднюю зарплату учителя на уровне не ниже средней по региону и стране в целом, передает РИА Новости.