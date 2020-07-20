Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Раздел о проведении главного парада ВМФ появился на портале Минобороны РФ

Раздел о проведении главного парада ВМФ появился на портале Минобороны РФ

 Минобороны поделилось результатами исследований вакцины от коронавируса

Минобороны поделилось результатами исследований вакцины от коронавируса
Премьер-министры четырех земель ФРГ высказались против вывода войск США из страны

Премьер-министры четырех земель ФРГ высказались против вывода войск США из страны

 Госдума готовит законопроекты по улучшению условий труда педагогов

Госдума готовит законопроекты по улучшению условий труда педагогов
В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

 В Госдуме подтвердили опасения США в растущей зерновой мощи России

В Госдуме подтвердили опасения США в растущей зерновой мощи России
Раздел о проведении главного парада ВМФ появился на портале Минобороны РФ

Раздел о проведении главного парада ВМФ появился на портале Минобороны РФ

 Минобороны поделилось результатами исследований вакцины от коронавируса

Минобороны поделилось результатами исследований вакцины от коронавируса
Премьер-министры четырех земель ФРГ высказались против вывода войск США из страны

Премьер-министры четырех земель ФРГ высказались против вывода войск США из страны

 Госдума готовит законопроекты по улучшению условий труда педагогов

Госдума готовит законопроекты по улучшению условий труда педагогов
В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

 В Госдуме подтвердили опасения США в растущей зерновой мощи России

В Госдуме подтвердили опасения США в растущей зерновой мощи России
5:02   20 Июля 2020
Происшествия

Поисками пропавшего в Бурятии Ан-2 занимаются три воздушных судна

Поисками пропавшего в Бурятии Ан-2 занимаются три воздушных судна

Поисками пропавшего в воскресенье вечером самолета Ан-2 в Бурятии займутся вертолет Ми-8 и Ан-26. Об этом сообщает Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.

Представители Центра сообщили ТАСС, что поисками самолета авиакомпании "Феникс" на данный момент занимаются: вертолет Ми-8 (компания "Ангара"), самолет Ан-26 ("Ираэро") и Ан-24 ("Феникс"). На борту Ан-24 находятся представители авиакомпании-перевозчика.

Пилоты при облете места поиска заметили световые сигналы фонариком, которые шли из леса. Утверждать, что это члены экипажа пропавшего Ан-2, пока что рано. Поисковая операция продолжается.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#самолет #ан-2 #бурятия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...