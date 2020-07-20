Поисками пропавшего в Бурятии Ан-2 занимаются три воздушных судна

Поисками пропавшего в воскресенье вечером самолета Ан-2 в Бурятии займутся вертолет Ми-8 и Ан-26. Об этом сообщает Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.

Представители Центра сообщили ТАСС, что поисками самолета авиакомпании "Феникс" на данный момент занимаются: вертолет Ми-8 (компания "Ангара"), самолет Ан-26 ("Ираэро") и Ан-24 ("Феникс"). На борту Ан-24 находятся представители авиакомпании-перевозчика.

Пилоты при облете места поиска заметили световые сигналы фонариком, которые шли из леса. Утверждать, что это члены экипажа пропавшего Ан-2, пока что рано. Поисковая операция продолжается.