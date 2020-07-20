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Раздел о проведении главного парада ВМФ появился на портале Минобороны РФ

Раздел о проведении главного парада ВМФ появился на портале Минобороны РФ

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4:41   20 Июля 2020
Общество

Раздел о проведении главного парада ВМФ появился на портале Минобороны РФ

Раздел о проведении главного парада ВМФ появился на портале Минобороны РФ

Мультимедийный раздел с подробностями о главном военно-морском параде, который пройдет 26 июля в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге и Кронштадте, появился на сайте Минобороны РФ. Сообщает об этом ТАСС.

Посетители официального сайта Минобороны РФ смогут ознакомиться с особенностями мероприятия, отмечает ТАСС. Парад будет проводиться в Санкт-Петербурге и Кронштадте. На портале также будет опубликована информация со схемами построения кораблей, воздушной и наземной составляющими торжественного мероприятия, рассказали представители военного ведомства.

Также доступна информация о парадах на других базах ВМФ Российской Федерации. Так, на сайте можно прочитать информацию о предстоящих мероприятиях в Балтийске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Каспийске, Североморске и Севастополе.

Количество мест для зрителей в Кронштадте на главном военно-морском параде ограничат в этом году на фоне пандемии COVID-19, передает телеканал "360".

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Автор: Борис Нестеров
#вмф #парад #спб

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