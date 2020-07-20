Расчеты С-400 и "Панцирь-С1" отразили условную атаку на Черноморское побережье

Расчеты систем противовоздушной обороны, дислоцированные на Кубани, отразили условные удары крылатых ракет и беспилотников, защитив важные объекты на Черноморском побережье. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

Зенитно-ракетная часть четвертой армии военно-воздушных сил и ПВО Южного военного округа, дислоцированная в Краснодарском крае, была поднята по "тревоге" в рамках внезапной проверки, совершив марш на позиции.

Расчеты зенитных ракетных систем С-400 и ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в ходе учения отразили условный удар крылатых ракет и отбили атаку ударных беспилотников на критически важные объекты, указано в сообщении ЮВО.