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 Минобороны поделилось результатами исследований вакцины от коронавируса

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3:13   20 Июля 2020
Армия

Минобороны РФ завершает испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах

Минобороны РФ завершает испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах

Последнюю группу добровольцев, принявших участие в испытаниях разработанной Минобороны РФ совместно с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вакцины от коронавируса, выписывают из госпиталя имени Бурденко. Об этом пишет "Красная звезда".

Начальник 48-го ЦНИИ сил РХБЗ ВС РФ, полковник медслужбы Сергей Борисевич сообщил о завершении клинических испытаний вакцины от COVID-19, созданной при взаимодействии ведомства с Национальным исследовательским центром им. Гамалеи. Последнюю группу добровольцев, принявших участие в испытаниях нового противовирусного препарата, в понедельник, 20 июля, выпишут из военного госпиталя, информирует "Красная звезда".

Ученым НИЦ еще предстоит огромный объем аналитической работы с подготовкой итоговых отчетов, отметил полковник. Борисевич добавил, что после представления результатов препарат должен будет пройти государственную регистрацию, передает РИА Новости.

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Автор: Яна Либерман
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