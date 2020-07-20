Минобороны РФ завершает испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах

Последнюю группу добровольцев, принявших участие в испытаниях разработанной Минобороны РФ совместно с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вакцины от коронавируса, выписывают из госпиталя имени Бурденко. Об этом пишет "Красная звезда".

Начальник 48-го ЦНИИ сил РХБЗ ВС РФ, полковник медслужбы Сергей Борисевич сообщил о завершении клинических испытаний вакцины от COVID-19, созданной при взаимодействии ведомства с Национальным исследовательским центром им. Гамалеи. Последнюю группу добровольцев, принявших участие в испытаниях нового противовирусного препарата, в понедельник, 20 июля, выпишут из военного госпиталя, информирует "Красная звезда".

Ученым НИЦ еще предстоит огромный объем аналитической работы с подготовкой итоговых отчетов, отметил полковник. Борисевич добавил, что после представления результатов препарат должен будет пройти государственную регистрацию, передает РИА Новости.